Hradecký kat Voženílek smekal před Daněm: Děkuju mu, Machovského zmrazil

Byl to zlomový moment utkání?

Byl, ale i za stavu 2:2 jsme pořád měli víru ve vlastní schopnosti, že gól dáme. Nakonec to padlo na mě. Za každou branku jsem šťastný, zvlášť když dopomůže k vítězství.

Po vaší druhé trefě, celkově páté v play off, jste okamžitě jel obejmout Daňa...

Děkoval jsem mu, protože to provedl fakt skvěle. Marko má vynikající střelu a gólman to určitě četl. Jenže Marko jen naznačil zakončení, perfektně mi nahrál, čímž Machovského zmrazil. Radši jsem si puk zpracoval, byla to větší jistota než střílet z první.