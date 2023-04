Dědek po faulu na Sedláka psal o ovlivnění série, sám hráč říkal: Je to hokej, hrajeme tvrdě!

Dědek na Twitteru odpovídal hokejistovi Jakubu Voráčkovi, který bezprostředně po zákroku Hudáčka na sociální síť vyťukal: „V sedmém zápase takhle naskočit na hlavu, když vedeš 2:1? Pět plus do konce úplně jasně. Jestli Třinec postoupí, tipuji tři zápasy (stop) pro Hudáčka."

A v diskuzi pak dovysvětloval: „Výskok, ruce nahoru, třetí hráč v souboji. Likvidační zákrok! Říkám už dlouho, že hráči k sobě nemají respekt. Určitě se to někdy stane v NHL, ale tady vidíš, že hráči se prostě chtějí zranit."

Voráček rozhodně nebyl sám, kdo měl jasno, že přesně za takové zákroky mají padat tresty do konce utkání a být „souzen" disciplinární komisí. Ta ale Hudáčka může ještě dodatečně řešit. Navíc Sedlák jako by byl v celém play off jezdícím terčem. Kvůli jeho šikovnosti si ho soupeři pečlivě hlídali, jenže často i za cenu nevybíravých zákroků.