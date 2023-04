Naprosté selhání rozhodčích! Smutné, nepřijatelné, čílí se Dědek

Fotogalerie +13

Jak se s tak hrubým ovlivněním zápasu vypořádáváte?

Bylo tam několik sporných momentů, které provázely celý zápas. Je prostě smutné, že za stavu 2:2 na zápasy se rozhodčím duel tak hrubě nepovede. Ovlivní to celou sérii (Třinec nyní dělí jediná výhra od postupu do finále - pozn. aut.), možná i sezonu. Mluvil jsem o tom s ředitelem APK (Asociace profesionálních klubů) Martinem Loukotou a ten mi potvrdil, že sudím se zápas nepovedl. Že se s tím ale nedá nic dělat.

Tím hovor s ním skončil?

Žádal jsem ho, aby takovou informaci uveřejnili i na svém webu. Že když umí chválit, tak musí umět rozhodčí i pokárat. Nešlo ale jen o dnešní utkání.

Výhrady jste měl už dříve?

Ve druhém zápase v Třinci nebyly na Vondráčka odpískány dva jasné fauly - přeseknutí hokejky, pak na něj byla kravata. Nehráli jsme jedinou přesilovku. I když jsme zvítězili 2:0, šéf rozhodčích Vladimír Pešina mi potvrdil, že se to sudím taky nepovedlo. Aby se jim to ale nepovedlo dvakrát po sobě?! To prostě není možný! Opravdu smutný, ale nebudu se chovat jako Aleš Pavlík (majitel Vítkovic po druhém semifinále s Hradem Králové - pozn. aut.).

Tohle je podrážení i v prodloužení 7. finále, bohužel. pic.twitter.com/QXBtBAQWSt — Jiří Vítek (@JVitek94) April 10, 2023

Mluvil jste po zápase s hlavními rozhodčími Kikou a Šindelem?

Ne. Za rozhodčími nechodím.

Jejich šéf Pešina se vám neozval?

Pan Pešina bohužel ani nezvedne telefon. Dal si takové interní pravidlo, že v den zápasu nebude s nikým mluvit. My od něj neustále slyšíme jenom stejné výmluvy. Že před sezonou převzali špatnou akademii rozhodčích, kteří nestíhají bruslit. Pořád ty stejné věci... Přece ale není možné, aby v semifinále extraligy se to rozhodčím nepovedlo. Nešlo jen o tu situaci před čtvrtým gólem Třince. Třeba v první třetině jsme měli jít do dvou přesilovek, ty jsme ale nedostali.

Čím si chyby rozhodčích vysvětlujete?

Nechci tvrdit, že šlo o úmysl. Je ale hrozně smutné, že v tak důležitém utkání se to nepovede. A už to nevrátíte. Je smutné, že hráči si to na ledě nemůžou uhrát sami. Že rozhodčí nevidí jasné věci. Když je faul, tak ho přeci odpískám. A je úplně jedno, jestli do konce zbývají dvě minuty, jestli jde o play off, nebo základní část. Faul na Říčku, to je naprosté selhání. To prostě není možné. Nepřijatelné. Celá odborná veřejnost viděla neodpískaný faul. Ti rozhodčí teda nemají pískat, když to nezvládají. Vždyť to jsou profesionálové.

Budete Kiku, nebo Šindela nyní vetovat?

Klub může vetovat jednoho rozhodčího. Chápu, že rozhodčí udělá v utkání chybu. Jednu. Možná dvě. Ale tady se nám jich nakupilo takové množství... Třeba Marcinko při icingu, když už je na ledě dlouho, úmyslně zdržuje, když má jít rovnou na buly. Proč nedostane dvě minuty za zdržování? Úroveň rozhodčích je fakt smutná. Něco se s tím musí dělat, protože takhle to dál nejde. Viděli jsme to už v loňském play off, když byla poškozena Mladá Boleslav v Třinci. Teď je to to samé.

Jak v tomhle nejdůležitějším okamziku cele sezónu tohle rozhodčí můžou pustit já proste v životě nepochopím🫣 — Jakub Voracek (@jachobe) April 10, 2023

Věříte, že se před středečním šestým duelem, v němž budete odvracet konec sezony, na mužstvu tato křivda nepodepíše?