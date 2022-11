Dědek zuří a žádá Ujčíkovu hlavu: Je ostuda extraligy, znehodnocuje celou soutěž, čílí se šéf Pardubic

„Vedení Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (řídící orgán extraligy - pozn. aut.) by mělo změnit režim oznamování trestů. Kluby je dostávají v den zápasu. Pro příklad: z čtvrtečního utkání jsme ho dostali až v neděli. Ovlivňuje to přípravu, skládání sestavy se mění pár hodin před zápasem. Je to nesmysl pro kluby trenéry, hráče," poukazuje Dědek na fakt, že ještě v neděli ráno se bratři Musilové chystali na duel na Spartě, do kterého nakonec nemohli zasáhnout.