Dlouhá noc, nekonečný příběh. V Hradci se psala historie

Většina by v tento moment asi jen vyhodila kotouč... 🏒 Dej však rozjel přečíslení a Lakatoš ho vyřešil parádní bekhendovou kličkou, která rozhodla tento historický zápas! 😱🚨 A TO V OSLABENÍ! 💀 #MHKVIT #TELH pic.twitter.com/HQQ7gm06vx

Náladu se snažil zvednout i místní DJ, který do reproduktorů pouštěl symbolické pecky jako Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové nebo ústřední skladbu z kultovního filmu Nekonečný příběh. Ano, chvílemi opravdu vypadalo, že ze zimáku diváci vyrazí rovnou na ranní šichtu do práce a novináři budou mít problém stihnout páteční duel druhé série o dvacet kilometrů jižněji v Pardubicích.

„Klasika. Dali jsme si nějaké ovoce a cukry. To bylo to nejmenší, co jsme řešili," popisoval domácí kapitán Radek Smoleňák. „Co já jsem toho vypil a snědl... Padla spousta coca col, energeťáků, ale to prostě bylo potřeba. Teď to hlavně zapít hodně vodou, protože jsme toho dost vypotili," usmíval se hrdina na druhé straně Aleš Stezka, jenž podržel Rideru neskutečnými 80 zákroky.