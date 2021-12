Doležal se vrací ze Sparty do Českých Budějovic

Hokejový útočník Zdeněk Doležal se vrací ze Sparty do Českých Budějovic. V mateřském klubu, odkud do Prahy zamířil před začátkem sezony, bude hostovat do konce ledna. Opačným směrem putuje Daniel Voženílek. Oba kluby o výměně informovaly na svých oficiálních webech.

Foto: Profimedia.cz Zdeněk Doležal se vrací ze Sparty do Českých BudějovicFoto : Profimedia.cz

Článek "Zdeňkovi se poslední dobou nedařilo tak, jak bychom si představovali. Věříme, že krátkodobý návrat do prostředí, kde se mu v minulé sezoně dařilo, by mu mohl pomoci dostat se zpět na správnou vlnu," uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka. Osmadvacetiletý Doležal v minulé sezoně nasbíral v dresu Motoru v 51 zápasech 35 bodů za 18 branek a 17 asistencí a byl nejlepším střelcem týmu. Za Spartu odehrál 26 utkání s bilancí čtyř gólů a šesti asistencí. Pětadvacetiletý Voženílek v této sezoně vstřelil ve 29 zápasech dvě branky a přidal pět asistencí. "S jeho příchodem jsme získali silového útočníka, kterého jsme na trhu hledali. Věříme, že dobře zapadne do naší koncepce," řekl Hlinka na adresu 188 cm vysokého a 91 lg vážícího bývalého juniorského reprezentanta.

