Domácí kouzlo vyprchalo? Nesmíme hrát jako mistři světa, upozornil vítkovický Kalus

Klíčová podle něj byla promluva starších hráčů v kabině po nepovedené první dvacetiminutovce. „Trenéři nic říkat nemuseli, všichni jsme viděli, co bylo špatné. My starší jsme trochu zvedli hlas a od druhé třetiny jako bychom rozjeli nohy," popisoval Lev.

Výsledkem bylo snížení a mohlo být i srovnání, gól obránce McCormacka se sirénou ale sudí neuznali. „Prý padl dvě desetiny po čase. Štvalo nás to, ale to je hokej. Pak nám pomohl Kivi (brankář Kiviaho) a v závěru i pár šťastných odrazů. Vítkovice jsou druhé, mají silný tým i sebevědomí. Tyhle body jsou obzvláště cenné," zdůraznil Lev.

Utkání 42. kola se hodně podobalo tomu nedělnímu proti Litvínovu. Také tam Ostravané vedli po gólu Bukartse o dva góly a utkání prohráli. Minule brali alespoň bod za porážku 2:3 v nájezdech. „Bylo to stejné v tom, že hrajeme dobře, vedeme a najednou se obraz úplně změní. Za stavu 2:1 jsme si mohli pomoct přesilovkou, ale nepodaří se nám to a dostáváme se do nejistoty. Je to druhá porážka za sebou a varovný prst. Sezona ještě není u konce a nesmíme podlehnout tomu, že jsme v tabulce nahoře. Obzvláště před svými diváky si nemůžeme dovolit podávat takové výkony," zdůraznil trenér Vítkovic.