Dufek míří v hokejové extralize z Mladé Boleslavi do Plzně výměnou za Kantnera

Čtyřiadvacetiletý Dufek přišel do Mladé Boleslavi před začátkem sezony ze Zlína, v novém působišti ale nenaplnil očekávání. "S jeho výkony jsme nebyli spokojení ani my, ani on sám. Věříme, že přesun do Plzně mu pomůže, že ho takříkajíc nakopne. Přejeme mu to," uvedl sportovní manažer Bruslařů Václav Nedorost.