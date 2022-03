Začalo se opatrně, a zatímco v pátek šli do vedení domácí, tentokrát to byli hosté. Neuběhlo ani pět minut, Kusko nezištnou křížnou přihrávkou našel Bambulu, jenž pohotovou střelou poslal puk do odkryté vítkovické branky. Krátce nato mohl srovnat při přečíslení dva na jednoho Bondra, ale Konrád zasáhl svou lapačkou včas.