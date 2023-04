Eismann bude asistentem trenéra hokejistů Karlových Varů

"K přesunu do seniorského hokeje budu přistupovat s obrovskou pokorou a respektem. Na druhou stranu s vírou v to, že moje trenérské roky, které jsem měl u mládeže, měly nějaký podpis a nikdy to neskončilo průšvihem. Chci mít oči otevřené a budu se snažit pomoci týmu k tomu, aby měl svou herní identitu, bavil fanoušky a předváděl nejlepší možný hokej, kterého bude aktuálně schopen. David Bruk je garantem klidné síly a já věřím, že to bude fungovat," prohlásil Eismann.