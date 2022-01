Energii zajistil druhý bod v Brně sedmnáctiletý mladík. Je to paráda, libuje si Rymon

K utkání do Brna byl povolaný až v pátek v poledne poté, co někteří hráči Energie, kteří se nevraceli po zápase v Ostravě domů, měli pozitivní test na covid. „Bylo to teprve moje druhé extraligové utkání. Byl jsem příjemně překvapený, že mě trenéři poslali i na přesilovku, a že mě dokonce určili také na nájezdy. Žádnou velkou nervozitu jsem při něm necítil. Trochu jsem improvizoval, protože jsem si všiml, že brankář Komety Čiliak zůstal trochu zalezlý. Takže jsem zkusil vypálit, a ono to vyšlo. Je to paráda," libuje si šťastný Rymon.