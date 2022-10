Expert na Třinec Cienciala rozbil flašku, uloupil puk a dvěma góly sťal mistra

Oběma se v posledních bitvách proti extraligovým šampionům extrémně daří a ve druhém letošním vzájemném utkání to potvrdili. Právě jejich góly zařídily vítězství Pardubic na ledě úřadujícího mistra 3:2.

Robert Říčka si vyrovnávací trefou zkraje druhé třetiny připsal už desáté utkání proti Třinci v řadě, ve kterém dokázal bodovat. „Tohle vůbec nevím, ale ten rychlý gól nám pomohl. Tomáš Dvořák to na modré výborně vyhodnotil, dal to na odraz a já to tam nějak dorazil," popisoval gól na 1:1 Říčka.

O další dvě branky hostí ve druhé třetině se postaral třinecký odchovanec David Cienciala, který v dresu Pardubic doposud odehrál proti Ocelářům čtyři zápasy a v každém se gólově prosadil (5+2). „Úplně se mu teď nedařilo, ale my jsme mu furt věřili a dnes nám to vrátil dvěma góly," řekl na adresu útočníka, jenž v předchozích dvanácti zápasech sezony skóroval pouze jednou, člen pardubického trenérského štábu Marek Zadina.

„Je to takový paradox. Už když jsem se chodil dívat v Třinci na hokej a přijel tady třeba Rosťa Martynek s Litvajzem (Litvínovem), tak se mu vždycky povedlo tady dát góla. Nevím, čím to je. Štěstí asi," přemítal Cienciala, jenž nejprve dělovkou v přesilovce doslova rozstřelil lahev na Kacetlově brance a dvoubrankový náskok pro extraligového lídra zařídil chytrou loupeží puku o sekundu dřív, než by jej třinecký gólman stihl v brankovišti lapačkou přikrýt.

Kacetl protestoval, že měl puk pod lapačkou, Cienciala ale věděl své. „Letělo to po zemi na Kácu, který to příložníkem odrazil. Stáhl jsem si puk a dorážel. Po zápase se mě ptal, jestli to nebyl faul, ale neměl na tom puku lapačku, takže regulérní gól," usmíval se 26letý útočník.

V soubojích Třince s Pardubicemi jako by Cienciala vždy pookřál. Kdo by si nepamatoval sedmé utkání čtvrtfinále play off 2017/2018, ve kterém tehdy třinecký Cienciala ukončil Východočechům sezonu při výhře Ocelářů 8:1 rekordními sedmi nahrávkami. „Ten večer je nezapomenutelný, napadalo mi tam tehdy všechno, na co jsem sáhl," zavzpomínal Cienciala.

Velmi špatný zápas, vlastně jen jeho dvě třetiny, naopak odehrál slovenský útočník Ocelářů Marko Daňo. Ve druhé části obdržel dva dvouminutové tresty za nesportovní chování, což hosté rádi využili ke vybudování klíčového náskoku.