Experti chválí plzeňskou hvězdičku! Jiříček mladší je zodpovědný, umí bránit lépe než jeho bratr

Plzeňští trenéři sledují pozorně klubové talenty. „Koukáme se všichni, ale třeba můj kolega Jirka Hanzlík, to je hokejový fanatik, kluky zná dokonale od žáků, Víme, že tam rostou šikovní kluci. Věřím, že je rozvineme do podoby, že by mohli v brzké době do áčka naskočit," tvrdí Andrašovský.

Ideální scénář je takový, že by se do áčka posunuli každý rok třeba dva talentovaní mladíci. „Je to nezbytný trend a způsob, jak fungovat. Tedy pokud zrovna nemáte k dispozici budget v podobě stovek milionů. To si pak nakoupíte mužstvo a nějak s ním pracujete," přemýšlí nahlas Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz. Tohle ale není případ Indiánů, kteří pracují ve skromnějších podmínkách. „Pokud chceš mužstvo koncepčně tvořit a to Plzeň se snaží, tak je to o tom doplňovat do kádru vlastní mladé hráče, zapracovat je a být trpělivý. To je důležité," dodává Kézr.