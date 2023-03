Extraliga bude vždy soutěží gólmanů, ti rozhodnou, myslí si olympijský vítěz a velebí legendu

Kdo chce vyhrát zápas nebo získat trofej, musí mít oporu v brance. Tahle rovnice v hokeji platí léta. Důkaz nemusíte hledat dlouho, je to pětadvacet let od olympijského úspěchu v Naganu, kdy Češi vybojovali zlaté medaile. „Co tam předváděl Dominik Hašek, to bylo až nenormální. I na tréninku jsme zírali s otevřenou pusou, co se děje," vzpomíná Hnilička na svého brankářského parťáka, který skvělými zákroky deptal soupeře.