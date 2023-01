Extraligový Litvínov prodloužil smlouvu se svým odchovancem Havelkou

"Jsem strašně šťastný, že jsem mohl podepsat na další dva roky. Litvínov je klub, který mě vychoval. Hrát za něj je pro mě největší čest," uvedl Havelka na webu klubu, za který hraje od čtyř let.

Důrazný útočník Havelka v tomto ročníku odehrál 28 extraligových zápasů, ve kterých zaznamenal jeden gól a čtyři asistence. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 141 utkání a 24 bodů (5+19), dalších 132 duelů odehrál v první lize za Most a Litoměřice. V roce 2016 reprezentoval na MS hráčů do 18 let.