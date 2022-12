Růžička to rukama prostě umí. Lídr bodování dal Liberci dva góly a pomohl opravit plexisklo

Do role kutila se Růžička přeměnil ve třetí dvacetiminutovce, kdy po souboji vedle třinecké střídačky odpadl molitanový chránič plexiskla. Rozhodčí sice do akce zavolali povolané, dříve, než údržbáři na místo dorazili, nasadil Růžička ve spolupráci s náhradním brankářem Ondřejem Kacetlem chybějící díl zpět.

„První dvě třetiny byly takové nemastné neslané a hodně nám pomohl ten gól na 2:1 v poslední minutě druhé třetiny. Do poslední jsme šli s tím, že prostě ten zápas vyhrajeme. Vyšlo to výborně, protože nám tam spadlo prakticky všechno, čeho jsme se dotkli," usmíval se Růžička.

Že šlo domácím v posledním zápase roku štěstí hodně naproti, potvrdil první Růžičkův gól, který vstřelil ve 44. minutě, aniž by věděl jak. „Projížděl jsem před brankou a nějak se to tam odrazilo, vůbec netuším jak. Jen jsem pak viděl, že je puk tam, kde má být, tedy v bráně," popisoval Růžička.

„S Dravcem (Vladimírem Draveckým) jsme se v minulosti spolu něco nahráli. Hned jsme si řekli i na střídačce, že jsme zavzpomínali na staré časy. Pěkně to dopadlo," těšilo nejproduktivnějšího hráče třinecké historie, který do roku 2023 vstoupí jako lídr kanadského bodování extraligy.

„V mých letech je to opravdu překvapivé. Těší mě to, ale vůbec to neřeším. Snažím se pomoct hlavně týmu. A když to vychází takto, jsem rád," vykládal 37letý Růžička.