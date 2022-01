Extraligový rekordman Hübl: Díky hokeji si nepřijdu starý

Čím to je, že máte ve svém věku chuť dřít a nastupovat proti o dvacet a víc let mladším protihráčům?

Mohlo by to určitě být lepší. Ale já poslední roky už neřeším, jestli dám za sezonu deset, nebo dvacet gólů. Když máte rodinu, dáte hokej trochu bokem. Ale neznamená to, že bych se nesnažil, naopak. Mám pocit, že mi to jde ještě víc, protože už se nezaobírám blbostmi a nehrotím, kolikrát se prosadím.