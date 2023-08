Extraligu čeká další Winter Classic. Pod otevřeným nebem se v Klingenthalu utkají K. Vary s Plzní

Spolumajitel plzeňského klubu Martin Straka očekává vysokou návštěvnost. "Utkání byla vždy plná a očekávám, že to bude tvrdý souboj," řekl novinářům. Plzeň už má zkušenost se zápasem pod širým nebem, v lednu 2016 hrála na fotbalovém stadionu za Lužánkami s Brnem.

"Budeme více sledovat předpověď počasí a podle toho se připravíme a oblečeme. Když bude svítit sluníčko, tak si budeme muset udělat čáry pod očima tak, aby se nám to neodráželo. Už máme zkušenost z minula," uvedl plzeňský útočník Jakub Lev.

Vstupenky na Hockey Outdoor Triple se prodávají na webu www.hockey-outdoor-triple.com a také v síti Ticketmaster. Všechny lístky jsou ke stání, stojí 35 eur (845 korun) a 28 eur (677 korun). Kapacita by měla být 20.000 fanoušků.

Karlovarský klub čeká premiéra pod širým nebem. "Samozřejmě se moc těšíme. Určitě si to užijeme a věřím, že i pro fanoušky to bude skvělé. Bude to zase něco nového a výborný zážitek pro všechny," řekl karlovarský útočník Jiří Černoch.