Fanoušci nechápali, ruka šla nahoru a hned dolů. I rozhodčí má právo na chyby, uznal Martinec

Moment váhání rozhodčího pořádně pobouřil nervózní publikum. Hradecký zimák stál rázem na nohou a nechápal, že sudí Vrba přehodnotil svůj původní verdikt. „Faul určitě nebyl. Omlouvám se," vysvětloval situaci domácímu trenérovi Tomáši Martincovi. A ten na pozápasové tiskové konferenci projevil empatii. „Rozhodčí se zmýlil, na to má právo. Každý dělá chyby," poznamenal.

Otázkou je, jestli by hovořil stejně, pokud by Východočeši poslední minutu nezvládli. A nebylo k tomu daleko, právě Flynn totiž dvacet sekund před koncem netrefil poloprázdnou branku. „Jsem rád, že jsme to v závěru ubránili. Dopadlo to dobře, ale Liberec ukázal velkou sílu a měl zajímavé šance," ocenil soupeře Martinec.

Rozhodčí zkoumají video při utkání Hradce s Libercem.

Jeho svěřenci stejně jako v nedělním prvním utkání přišli o náskok. Tentokrát dokonce dvougólový. Podobnost s nedělním duelem přinesla už úvodní trefa. Znovu se prosadil Lukáš Cingeľ a opět ve 21. minutě, tentokrát o dvě sekundy dříve. „Ani mi to nedošlo, až v šatně to někdo zmínil. Ale je to celkem jedno," podotkl slovenský forvard Hradce.

Domácí se dostali do vedení znovu špinavými upracovanými góly, Cingeľ se trefil odrazem od nohy, Klímův první gól padl z dorážky. Obě branky zkoumali sudí u videa, u první však nenašli úmyslné kopnutí a u druhé po výzvě Liberce neposoudili situaci před gólem jako vysokou hůl. „Ukázkové play off góly. Když se budeme cpát do branky, puky se tam odrazí," uvědomoval si Cingeľ.

Bílí Tygři šli po neúspěšné trenérské výzvě do oslabení, posléze dokonce do tří. Ale Hradec velkou šanci nevyužil. „A tím se to lámalo. Liberec pak potrestal náš hloupý faul a dostali jsme ho na koně," hodnotil kouč Martinec.

Za hosty poté srovnal Frolík, který přelstil brankáře Machovského, jenž dostal trochu překvapivě prostor před Henri Kiviahem a odchytal teprve třetí zápas v hradeckém dresu. Východočeši udělali i další zajímavé změny.

Mimo sestavu zůstal kapitán Radek Smoleňák, jehož nahradil Pilař. „Nevím, jestli to jsou zásadní změny. Máme tým o 25 hráčích a každý by si zasloužil hrát. Chtěli jsme síly rozložit mezi víc kluků, to se možná vyplatilo," mínil trenér Martinec.

Trenér Liberce Patrik Augusta naslouchá rozhodčímu při utkání s Hradcem.

Výhru totiž Hradci vystřelila třetí formace, kterou oživil probuzený Ethan Werek. Právě on rozjel akci dvě minuty před koncem, na jejímž konci stál Kevin Klíma. Ten využil Kváčovy slabší chvilky a propálil libereckého brankáře mezi ruku a tělo. Druhým gólem v utkání a třetím v sérii spasil Mountfield.