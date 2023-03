Hořavovi se nelíbí herní formát českého play off

„Takhle je to dané a nic s tím teď neuděláme. Byl bych ale radši, kdyby se hrálo obden, jak je to teď všude ve světě. Pro všechna zúčastněná mužstva v play off by to bylo lepší," rozpovídal se Hořava bezprostředně po prvním čtvrtfinálovém utkání s Třincem.