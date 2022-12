Flynn zničil Plzni patent na výhru 1:0. Asi jsme moc koukali na fotbal, hořekoval Pavlát

„Měli hodně šancí. Byl jsem rád, že na mě šlo zase hodně střel. Snažil jsem se soustředit na sebe, bohužel to dnes bylo jen za jeden bod. U prvního gólu jsme si podle mě nepokryli křižnou přihrávku. Dostal to na one-timer, podle mě na placku a ten puk zaplaval. Takže spíš náhodný gól," popsal Pavlát.

Pohled střelce? „Začalo to parádním pohybem v pásmu. Křiknul jsem si pak na Uvise (Balinskis). Myslím, že už byl rozhodnutý střílet, ale ještě mi to famózně poslal krosem a jen jsem se do toho opřel a se štěstím to tam zapadlo," okomentoval Flynn svou vyrovnávací trefu. „A u druhého byla parádní žabička přes hůl, možná i přes hůl gólmana. Tam už jsem měl lehkou práci," dodal.