Aktivněji vstoupil do utkání domácí Liberec a první dobrou příležitost měl Flynn, Pavlát byl ale připraven. Poté byl blízko gólu Birner, Pavlátovi tentokrát pomohla pravá tyč. První přesilovku si zahráli Bílí Tygři a gólovou příležitost měl Vlach, Pavlát však vytáhl výborný zákrok lapačkou. Následně se do rychlého brejku dostal hostující Hrabík, také Kváča ale svůj tým podržel. Skóre se poprvé měnilo v deváté minutě: po střele Schleisse už se Hrabík se svou pohotovou dorážkou nemýlil a Plzeň šla do vedení. Liberečtí se snažili o odpověď a dobrou šanci měl Derner, Pavlát byl opět na místě.