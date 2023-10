Frodla těší, že Vary po jedenácti letech dobyly pražský led

Úspěch ho hřál i proto, že je odchovancem pražského rivala Slavie. „Nebyl to pro mě ale ten primární nakopávač do zápasu. Beru to spíš z té stránky, že vedle Pardubic je Sparta fantastický tým. Možná jsou oba i trošku odstřelené od zbytku ligy. A vyhrát v Praze, to je pro nás vážně skvělá zpráva,“ liboval si.