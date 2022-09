Frolík uzemnil mateřské Kladno. Asi to bude trochu dražší, usmíval se

Kdyby měla platit Frolíkova předsezonní prohlášení, má se extraliga na co těšit! „Potřebuji čas, starty mám pomalejší," říkal opatrně vítěz Stanley Cupu z roku 2013. Při premiéře před fanoušky Liberce pak útočil na hattrick.

Jak je to s tím pozvolným startem?

Góly mi samozřejmě pomůžou, ale teď jsem se fyzicky i herně cítil asi nejlíp, co jsem v Liberci. A doufám, že se to může pořád trochu zlepšovat. Už šlo i s přípravou o sedmý zápas a cítím, že si na ligu, na její rychlost a timing, pomalu zvykám. Doufám, že v tom budu pokračovat.

Už v Hradci jsme taky prohrávali a otočili ke konci, nyní také. Je pořád začátek, trochu si to pořád sedá. Samozřejmě je však lepší, když vedete a furt nedoháníte. Musíme se na začátky soustředit, abychom šli do vedení my a měli naší hru pod kontrolou. Ale je super, že máme sílu zápasy otočit.