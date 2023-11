Gól Vítkovicím Kurovský neslavil, ruce mu ale cukly. Včas jsem si to uvědomil, culil se třinecký útočník

„Byla to třetina o radosti, smutku a pak zase o radosti. Dali jsme gól na 3:2, pak domácí potřetí v zápase srovnali, ale naštěstí přišel ještě čtvrtý gól,“ popisoval jeho autor Kurovský. „Pak už to Vítkovice otevřely, protože potřebovaly srovnat, to hrálo v náš prospěch,“ líčil odchovanec Vítkovic.