Hájek sledoval pardubické řádění z tribuny: Příjemné překvapení! Dynamo zvažoval už v létě

Do národního týmu a posléze i do NHL by se rád vrátil. „Kdyby se naskytla možnost vrátit se do Ameriky, využil bych toho. Bylo by to krásné. Cílem je i reprezentace, ale musím jít postupnými krůčky a hrát co nejlépe dokážu. Soustředím se na Pardubice, které se se staly mým domovem. Rád bych se tu usadil,“ prohlásil Hájek, jenž podepsal na východě Čech smlouvu až do roku 2027.