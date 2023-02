Hanáci otočili duel s Motorem. Muselo to dopadnout dobře, byl přesvědčen útočník Bambula

„Vítězství je pro nás strašně důležité, potřebovali jsme ho. Do zápasu jsme po předchozích nezdarech chtěli vstoupit dobře, jenže to se nepodařilo. Po první třetině jsme změnili sestavu, abychom týmu dali nový impuls a jsme rádi, že to vyšlo. Nastartoval nás gól na 1:2," prohlásil s úlevou asistent olomouckého trenéra Boris Žabka.

Obratu si nesmírně cení. „Kabina zabrala. Znovu se ukázalo, že v ní je velká síla. Budeme toho chtít v dalších zápasech využít," zdůraznil.

GÓÓL! 🐓 Mora poprvé v utkání vede! Přesilovku využil HONZA BAMBULA. 🤩 pic.twitter.com/o8X2Mz6b0J — HC Olomouc (@hcolomouc) February 5, 2023

„Začali jsme špatně, když jsme hned po prvním střídání inkasovali. V závěru první třetinu jsme dostali druhý gól a vypadalo to s námi všelijak. Neposrali jsme se však, v kabině si něco řekli, doufali, bojovali a zaslouženě to i otočili," přidal svůj pohled útočník Jan Bambula.

Do prvního gólu Olomouce to bylo podle něj vyrovnané. „Pak to ale z nás spadlo a měli jsme jasnou převahu. Muselo to dopadnout dobře," měl jasno hráč, co dostal pozvánku na nadcházející reprezentační sraz. A právě on vstřelil v 55. minutě vítězný gól.

„Karel Plášek mi to naservíroval před prázdnou bránu. Ten gól jde proto spíše za ním. Jsem ale za něj strašně rád. Bodově se mi v poslední době nedařilo a teď v nároďáku se snad hlava posune jinam," doufá dvaadvacetiletý hokejista.