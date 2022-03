Olomouc zahrozila ve své první přesilové hře na začátku druhé třetiny, jenže Ondrušek branku od modré čáry těsně netrefil a Káňa zamířil jen do boční sítě. Šikovné ruce a dobré vidění hry pak znovu předvedl Krejčí, který se s přihrávkou neunáhlil, počkal si na najíždějícího Kunce a přihrál mu na střelu z první. Jednadvacetiletý olomoucký útočník se trefil do odkryté branky z podobného místa jako Cienciala při první brance.

Na začátku třetí třetiny už šli domácí do vedení, Frodla překonal po střele Buriana dorážející Lichanec. Olomouc se po druhé brance zaměřila na defenzivu, z čehož pramenil pardubický tlak. Toho využil Košťálek, jehož prudkou střelu zastavila až tyč Konrádovy branky. Jen o chvíli později do brankové konstrukce zamířil z ideální pozice také Kousal.

Vyrovnat se Pardubicím podařilo tři minuty před koncem základní hrací doby. Zásluhu na tom měl obránce Kolář, který dorazil do sítě odražený puk po střele Říčky. Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, dostal na modré čáře nabito Škůrek a prudkou ranou prostřelil vše, co mu stálo v cestě.