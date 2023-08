Herec Bartošák, záludné kvízy a trápení cizinců. Hvězdy extraligy se sjely na jedno místo

Do Prahy se v průběhu pondělního dne sjeli hokejisté a trenéři z desítky klubů v Čechách. Všichni už natěšeni na novou sezonu a s dobrou náladou se zdravili a prohodili pár slov. Soupeři na ledě, kamarádi mimo něj.

A odbíjeli si mediální povinnosti. Extroverti Patrik Bartošák nebo Dominik Frodl byli před kamerou ve své kůži. Jiní zase doufali, že bude co nejdříve konec. „Někdo má mediální pozornost rád, někdo méně. Ale všichni chápou, že je to nedílná součást jejich profese,“ líčil Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení agentury BPA, která je výhradním marketingovým partnerem hokejové extraligy.

Pro hokejisty byl připraven i vědomostní kvíz s několika otázkami na stále hrající legendu Jaromíra Jágra. Hráči extraligy dlouho hledali v paměti například to, kolik má nejlepší český hráč historie titulů mistra světa nebo kolik mu vlastně je let. „To jsem se zase ztrapnil,“ zkritizoval se s úsměvem karlovarský brankář Frodl poté, co mu byly oznámeny výsledky kvízu.