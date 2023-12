Hlava by pořád chtěla, ale tělo už neposlouchá, stýská si legenda Sparty

Přitom když jsem před dvaceti lety ve svých devětadvaceti do Sparty přicházel, bral jsem to tak, že na sklonku kariéry chci dosáhnout týmového úspěchu.

Jsem rád, jak to dopadlo. Stejně jako že jsem nejlepším střelcem Sparty v dějinách. Někteří sparťani to asi špatně chroupou, považovali mě za Kladeňáka. (směje se).

O tom jsem neuvažoval. To jsme si spíš s kamarády dělali srandu, jestli by nebylo dobré začít trénovat a dát si s ním nějaký zápas za Litoměřice.

Všechno to jsou legendy. Úroveň to ale bude mít jenom pro lidi, kteří hokej nesledují. Jako bývalí hráči jsme zvyklí na určitý standard. Hlava by pořád chtěla, ale tělo už neposlouchá. Předloni v létě jsem šel bez jediného tréninku na led při rozlučce slávistů Jardy Bednáře a Marka Tomicy s jejich kariérami. Bylo to krásné, stadion v Edenu byl vyprodaný, ale neužil jsem si to.