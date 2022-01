Hned tři posily pro Spartu! S Tomáškem se dohodla na velkém návratu

Zatímco Tomášek se připojí k týmu až po olympijských hrách, ruský forvard Stoljarov má za sebou první trénink s týmem. Hudáček dorazí do Prahy v nejbližších dnech. „Rozhodli jsme se nejít cestou hráčských výměn a raději tým ještě posílit. Všichni tři hráči podepsali kontrakt do konce této sezony," avizuje na klubovém webu sportovní ředitel Petr Ton.

„Když se naskytla příležitost získat alespoň do konce sezony zpět Davida Tomáška, neváhali jsme. Je to prověřený hráč, kterému se u nás výborně dařilo. Slibujeme si od něj mimo jiné zvýšení produktivity v přesilových hrách. Jako jeho největší přednost jednoznačně vidíme skvělou kreativitu a tvořivost," kvituje Ton.

A pětatřicetiletý ruský útočník? „Byli jsme v kontaktu už v průběhu sezony. Tehdy to nevyšlo. Měli jsme na něj skvělé reference. Je to urostlý centr, někdejší kapitán týmu v KHL, prý výborný hráč do kabiny. Jsme rádi, že nás poté, co jsme jej znovu kontaktovali, posílí," dodává Ton. Stoljarov naposledy hrál Alpskou ligu za italské Merano.