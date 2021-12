Liberec do utkání vstoupil o něco aktivněji a již po dvou minutách hry si zahrál přesilovku. V té měli dobré šance Ivan a Klapka, Kiviaho byl ale připraven. Po skončení početní výhody měl na hokejce vedoucí gól domácí Birner, trestuhodně však minul odkrytou branku. Následně si v početní výhodě zahráli také hosté, Kváču ale vůbec neohrozili.

Skóre se tak poprvé měnilo až ve 38. minutě. Po Birnerově chybě ujeli hosté do rychlého přečíslení a po krásné přihrávce Jergla otevřel skóre zápasu Kevin Klíma. Bílí Tygři mohli bleskově odpovědět, po Grígerově ráně ale za Kiviahem podruhé v zápase zvonila tyčka

Do další šance se na začátku třetí částí prodral rychlík Zachar, Kiviaho ale jeho bekhendový pokus zneškodnil. Severočeši se i nadále tlačili do útoku a velkou šanci měl Kolmann, z ideální pozice ale přestřelil.

V 51. minutě už se však Liberec kýženého vyrovnání dočkal. Po dobré práci Rosandiče doklepnul volný kotouč do sítě pohotový Ordoš. A za další minutu a půl už Bílí Tygři dokonce vedli, když do sítě zaplulo Štibingrovo nahození od modré čáry - 2:1. Pro zadáka domácích to byla první trefa v extralize.