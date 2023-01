Liberec do zápasu vstoupil velmi aktivně a po několika vteřinách hry prověřil Habalovu pozornost ostrou ranou Ordoš. Poté si na osu hřiště vybruslil Frolík, také jeho střelu ukryl Habal v lapačce. Na druhé straně měl velkou šanci Juusola, který využil chybné rozehrávky Kváči. Liberecký brankář se ale stihnul mezi tři tyče vrátit včas.

Skóre zápasu se poprvé měnilo ve 29. minutě a do vedení šli hosté z Karlových Varů. Beránek ujel po křídle a jeho střela od levého mantinelu prošla Kváčovi až do sítě. Domácí ale dokázali brzy odpovědět, v přesilové hře vyrovnal střelou do horního rohu Habalovy branky Flynn.