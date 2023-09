Chci pomoct Kladnu do play off a mladým v rozvoji, říká kapitán Plekanec

Cítím se dobře fyzicky, že ještě mohu hrát na slušné úrovni, a s tím souvisí, že bych rád pomohl. Když zjistím, že to není ono, že jsem pomalý, že už to nepůjde, tak skončím a život jde dál. To poznám hned, protože rychlost už ve svých letech nezískám a už je to o tom, jak hráči vedle vás lítají či nelítají. To je vyloženě o pocitu, ne o gólech a bodech, protože ty vycházejí z toho, jakou roli na Kladně mám. Ale mým cílem je pomoct, aby se na Kladně konečně hrálo play off, a chci taky pomoct mladým klukům v jejich růstu.