Hokejisty Pardubic posílili kanadský obránce Petgrave a ruský útočník Švyrjov

"Situace po novém roce nám ukázala, že je potřeba být připravený na vše. Proto jsme se rozhodli rozšířit i zadní řady a k nedávno příchozímu Jurijemu jsme přivedli Matta, kterého jsme sledovali na Slovensku. Je to obránce, který umí střídat ofenzivní hru s důraznou defenzivou. Jsme přesvědčeni, že k nám dobře zapadne a pomůže v závěru sezony," řekl klubovému webu sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický.

Rodák z Toronta má za sebou také působení v AHL v týmech Laval Rocket, Belleville Senators, Syracuse Crunch a Utica Comets a připsal si v 36 zápasech tři body (1+2). V ECHL hrál také za celky Brampton Beast a Florida Everblades a ve 200 duelech základní části zaznamenal 112 bodů (25+87). V 15 duelech play off přidal čtyři přihrávky. V sezoně 2018/19 při angažmá v Bramptonu se dostal do prvního All Star týmu ECHL. V roce 2011 s Owen Sound také vyhrál juniorskou OHL.