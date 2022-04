Hokejisty Vítkovic dál povede kouč Holaň, smlouvu prodloužilo 11 hráčů

"Je to samozřejmě běžná praxe, že ještě během rozehraného ročníku jednáme s hráči, kterým končí smlouvy, ale o jejichž služby máme zájem i do sezony následující. Během ledna a února jsme se dohodli na pokračování naší vzájemné spolupráce s jedenácti hráči současného kádru, stejně jako s našimi dosavadními trenéry," uvedl dnes sportovní ředitel Roman Šimíček.

Jednapadesátiletý Holaň se do Vítkovic vrátil v prosinci 2020. V první sezoně společně s Philippem dovedli tým do předkola play off, v aktuální sezoně do čtvrtfinále. "Oba trenéři jsou ostravskými rodáky, vítkovickými odchovanci. Jsou to profesionálové s řadou hráčských i trenérských zkušeností, navíc s výrazným vztahem k našemu klubu, takže volba byla jasná," řekl Šimíček.