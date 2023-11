Hokejové Vítkovice posilují. Do útoku získaly známá jména

Opavský odchovanec Barinka hrál německou DEL ligu za Iserlohn Roosters, působil také v kanadské juniorce a nejlepší hokejové akademie v Evropě v Red Bull Salcburk. Na neoficiálním mistrovství světa do 17 let získal s českým týmem v roce 2018 bronz a reprezentoval také na mistrovství světa do 18 let v roce 2019.