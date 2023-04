Hokejové zmrtvýchvstání. Furt jsem věřil, přiznává po luxusním obratu trenér. Co byl zlomový bod sezony?

S Libercem to během letošní sezony vypadalo všelijak. Zpočátku zaujala úctyhodná série remíz, která však možná zapříčinilo to, proč se nakonec Tygři nevešli mezi nejlepší čtyřku. „Odehráli jsme spoustu remíz, což na jednu stranu ukazuje na nějakou kvalitu mužstva. Moc remíz jsme ale nepřeklopili na naši stranu a tříbodová vítězství nám v závěru sezony chyběla," přiznává zkušený trenér.

Předsezonním motorem mělo být udělení kapitánské pásky velezkušenému Michalu Bulířovi. „Já jako trenér jsem trochu zasáhl do hierarchie mužstva, která tam byla zaběhlá. Dal jsem kapitána Michala Bulířa, protože už se vědělo, že Petr Jelínek pomalu přemýšlí o konci kariéry. Chtěl jsem nastartovat novou éru v Liberci," pokračuje jihlavský rodák, který má na svém kontě čtyři medailové úspěchy.

Body se přesto začaly hrnout a Augusta pro to našel klíčový moment. „Zlomový bod sezony byl příchod Ríši Nedomlela. Nejenom hrou, ale potřebovali jsme fyzického obránce v předbrankovém prostoru. V momentě, kdy se nám nedařilo, tak do toho vletěl s tou obrovskou vůlí vyhrát a udělat cokoliv. Tam se to malinko zlomilo, začali jsme trochu učesávat naší hru a výkony šly nahoru," hodnotí kouč.

Výsledkem bylo konečné páté místo, a tedy osmifinálové boje. Liberec se v napínavé pětizápasové sérii utkal s Plzní, která z pozice dvanáctého týmu tabulky pořádně kousala. „Věděl jsem, že to bude hrozně těžké. Tyhle zápasy, pátý s dvanáctým, jsou vždycky jednodušší pro toho dvanáctého. Hlavně letos byla extraliga tak nesmírně vyrovnaná, že Kladno mohlo porazit každého. Stejně tak Plzeň," uvědomuje si Augusta.

Liberec přitom za stavu 2:2 v sérii proti Plzni bleskově prohrával 0:3, nakonec předvedl luxusní obrat a vysloužil si postup. „Furt jsem se díval na to, že je spousta času. Padalo nám to tam. Všechny tři góly padly po tom, co jsme někde ztratili hokejku. Nemůžu říct, že by nás Plzeň přehrávala, ale měla kliku a byla velice produktivní. Z nějakých 4 střel dala 3 góly," popisuje Augusta nepříjemnosti krátce po startu zápasu.

Augusta zároveň přiznal, že za tohoto stavu pomýšlel o změně v brankovišti. „V ten moment mi tiklo, zda dát mužstvu nějaký impuls a dát tam Neužila, nebo ne. Nejsem ten typ trenéra, který tohle dělá. Samozřejmě mě to napadlo a nechal jsem ho tam. Udělal (Petr Kváča) fantastický zákrok v situaci 2 na 1, která byla okamžitě po time outu," líčí Augusta jeden z klíčových momentů pátého osmifinálového zápasu proti Plzni.