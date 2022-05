Hokejoví útočníci Hübl a Lukeš budou po odchodu z Litvínova hrát za Chomutov

"Chomutovská nabídka nám dávala největší smysl. Po sezoně, která pro mě nedopadla dobře, se těším na nový impulz," uvedl Lukeš v tiskové zprávě. "Vždycky jsem říkal, že bych chtěl uzavřít kariéru v Chomutově. Jsem rád, že teď to tak bude," doplnil Hübl.

Hübl v Chomutově, tehdy druholigovém, vstoupil do seniorského hokeje. V roce 1999 se přesunul do Litvínova a v nejvyšší soutěži odehrál za 24 sezon 1276 zápasů a nasbíral 902 bodů za 402 branek a 500 asistencí. Vedle Litvínova hrál i za pražskou Slavii a České Budějovice. Dlouholetý kapitán Vervy je klubovým rekordmanem v počtu bodů, asistencí a odehraných zápasů.

Lukeš do Litvínova přišel již v dorosteneckém věku. Šest sezon strávil v zámoří, kde působil v juniorských soutěžích a poté se tři roky snažil neúspěšně prosadit do NHL. V roce 2006 se vrátil do Litvínova a klub již neopustil. Za Severočechy odehrál 847 zápasů, v nichž zaznamenal 626 bodů (255+371), pětkrát byl nejproduktivnějším hráčem týmu v sezoně. V mistrovském ročníku 2014/15 vstřelil dva góly v rozhodujícím sedmém finále v Třinci.