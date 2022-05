Hokejový Hradec představil tři nové posily

Pětadvacetiletý Rymsha přišel do slovenské extraligy v roce 2020 a po roce stráveném v Detvě zamířil do Popradu. Za dvě sezony v tamní nejvyšší soutěži si připsal ve 103 zápasech včetně play off 55 bodů za 13 branek a 42 asistencí. Po působení na Dartmouth College a Miami University v NCAA strávil poslední sezonu před odchodem do Evropy v Norfolku v nižší AHL.