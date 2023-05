Hokejový obránce Dujsík zamířil z Olomouce do Plzně

"Tomáš je útočný, zkušený obránce a je to pravák, který nám v defenzivě chyběl. Zapadá nám do koncepce. Je komplexním hokejistou, může hrát přesilovky i oslabení, v nichž nám hodně pomůže. Také umí zahrát do těla a je to poctivý hráč, což je pro nás velice podstatné," řekl klubovému webu generální manažer a jednatel Plzně Martin Straka.