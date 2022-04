Hokejový útočník Gríger se z Liberce vrací do Karlových Varů

Odchovanec Popradu působil v Karlových Varech v letech 2013 až 2020. Nejprve hrál za juniory, poté se prosadil do seniorského týmu a před odchodem do Liberce patřil mezi klíčové útočníky Západočechů.

"Bavili jsme se doma o mém dalším působení. Vary projevily zájem, což mě potěšilo. Já jsem nikdy neřekl, že se do Varů nechci vracet, naopak. Přítelkyně je odtud, já zde strávil předtím sedm let a beru to tu de facto jako takový druhý domov. Vracím se do klubu, který mi dal šanci si zahrát extraligu, a já se budu snažit mu to nyní vrátit," uvedl Gríger.