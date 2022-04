Žukov může proti Kladnu chytat. Disciplinárka ho dál trestat nebude

„Za tím pátečním zápasem blbec už musí být tlustá čára. Nechceme na to dál myslet. V pondělí jedeme do Chomutova hrát o život a vůbec si nepřipouštíme, že už by se ve středu nehrálo u nás v Jihlavě," naznačil Ujčík. „Děláme, co můžeme, třeba to ještě zlomíme. Z naší strany je to o bojovnosti, dva měsíce hrajeme co třetí den a uvidíme, co všechno se nám v Chomutově povede," řekl obránce Vlastimil Bilčík.