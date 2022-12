Hokejový útočník Pour se po ukončení smlouvy s Chicagem vrací do Plzně

"Byli jsme v kontaktu od začátku sezony, ale věděli jsme, že Kuba chce za mořem ještě zabojovat. Před týdnem jsme získali informaci, že už zvažuje návrat, a pochopitelně jsme do jednání vstoupili. Věříme, že nabral zkušenosti a pro tým bude velkým přínosem," uvedl sportovní manažer Západočechů Tomáš Vlasák.

"Věřím, že můj návrat do Plzně je aktuálně tím nejlepším řešením. Moc se těším domů. Přemýšlel jsem, jestli zkusit zahraničí, ale v mé současné situaci je Plzeň to nejlepší. Mám tu zázemí, rodinu a kamarády a věřím, že se tu i nadále budu posouvat jak lidsky, tak hokejově," prohlásil Pour.

Jakub Pour se vrací domů! A využili jsme dnešního speciálního utkání, abychom tuhle novinu s vámi sdíleli živě! #ledjenas @telhcz TZ 👉https://t.co/iek9btgqE4 pic.twitter.com/gTMAaY5491 — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) December 4, 2022

Na spolupráci s Blackhawks se Pour dohodl loni v létě, kdy jako nedraftovaný volný hráč podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu. Za dva roky si mohl vydělat s bonusy až 1,85 milionu dolarů, při působení v nižší AHL měl garantovaný roční plat 80.000 dolarů.

V dresu Rockford IceHogs se mu ale během minulého ročníku příliš nedařilo. Včetně play off odehrál v AHL 45 utkání a připsal si osm bodů za šest branek a dvě nahrávky. V probíhající sezoně už hrál jen ECHL za tým Indy Fuel. V 15 startech zaznamenal pět bodů (2+3), naposledy nastoupil koncem listopadu.

"Včera jsem přiletěl a teprve se vzpamatovávám z časového posunu. Už se ale těším, až s klukama vyjedu konečně na led. Asi budu v prvním zápase lehce nervózní, ale věřím, že Plzni pomůžu. Bylo to víceméně jednoduché. Z obou stran tam ten zájem byl. Domluvili jsme během jednoho dne. Chtěl jsem se vrátit a jsem za to rád," řekl Pour novinářům po dnešním vítězném utkání Škody s Českými Budějovicemi (4:1), do něhož ještě nezasáhl.

Zájem Plzně přetrvával delší dobu. "Pan Straka mi osobně zavolal už na začátku sezony, když jsem šel do ECHL. Chtěl jsem ještě počkat a domluvit se případně až pak. Až teď jsme se rozhodli, že to bude nejlepší cesta. Od agenta jsem měl zprávy, že měly zájem i jiné kluby. Ale bylo to moje rozhodnutí. Chtěl jsem to ještě zkusit a něco tomu dát, ne hned odcházet, když mě poslali dolů," vysvětlil Pour.

"Ale bohužel jsem se už hodně trápil a nikam se to neposouvalo. Už ani Chicago nemělo takový zájem, abych se posunul výš. Bylo to spojené i s minulou sezonou, kdy se mi nedařilo tak, jak bych chtěl. Neměl jsme takovou výkonnost, abych dostal tu šanci," připustil Pour.