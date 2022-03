Severočechům vypadl ze sestavy další z klíčových hráčů Ordoš. První větší šanci měla Sparta, když se v končící třetí minutě dostal do sóla kapitán Řepík, domácího gólmana Kváču však přelstít nedokázal. Pak přišly naopak záblesky ze strany Bílých Tygrů. Nebezpečně z dobrých pozic pálili Klapka a po něm Gríger. Strážce branky Pražanů Machovský si však poradil nejen s jejich ranami, ale i s únikem Filippiho, kterého zastavil parádně betonem. Kotouč přesto klouzal pomalu do branky, ale z čáry ho pohotově odklidil do bezpečí jeden z Machovského spoluhráčů.