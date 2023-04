Hra Třince? Není ošklivá, ale účelná! říká legenda. Oceláři stále mohou atakovat letitý rekord

Třinec přitom po základní části skončil až na 6. místě, přesto je už jen jeden krok od pátého finále v řadě. „Mají obrovskou kvalitu. Ukázalo se to proti Spartě, kde to byly nádherné zápasy. Umí přehodnotit priority, individuální statistiky, a jde jim čistě o týmovost. A to je právě play off, díky tomu je Třinec úspěšný," vysvětluje benešovský rodák Srdínko.