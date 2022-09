Hradec chce zopakovat minulou sezonu, ale s úspěchem v play off

"Myslím si, že máme na co navazovat z minulé sezony. Obhajujeme Prezidentský pohár, ale i po nešťastné tečce, kterou jsme zažili v play off, považuji pro tuto sezonu za důležité, aby klub dodržel tradici a hrál čtvrtfinále. A následně se popral o medaili, i když vím, že s ohledem na naše soupeře to nebude jednouché," uvedl předseda představenstva hradeckého klubu Miroslav Schön na pondělní tiskové konferenci.

"Udělali jsme pár změn v sestavě, ale ne tolik, abychom přebudovávali kádr jako v minulých sezonách, za což jsme velmi rádi. Vyměnili jsme hráče na každém postu, což je malá obměna a doufám, že to přispěje k tomu, že budeme podávat podobné nebo lepší výkony než v minulé sezoně," řekl generální manažer Aleš Kmoníček. "Sehranost by měla být lepší," věří.

Klíčovým úkolem Mountfieldu by mělo být nahrazení přínosu Oksanena, finský útočník odešel po roce do švédské ligy. "Snažili jsme se přivést podobně laděného hráče. Chtěli jsme, aby to byl český hráč, protože cizinců máme v kádru poměrně dost. Nikoho takového jsme ale nesehnali. Já i trenér ale věříme, že můžeme produktivitu nahradit jinými hráči. Že to nahradíme kolektivně," uvedl Kmoníček.