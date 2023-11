Hradec Králové a Mladá Boleslav si vyměnily obránce Pavlíka za Pláňka

Jedenatřicetiletý Pavlík působil v Hradci Králové od roku 2017 a týmu pomohl k vítězství v základní části i postupu do finále play off v minulé sezoně. Teď sám požádal o výměnu. „Letošní sezona se však nevyvíjela podle našich, ale ani Filipových představ. Filip byl nespokojený se svým vytížením a požádal nás o možnost trejdu. Tato možnost se naskytla právě ve spojení s Martinem Pláňkem, který projevil velký zájem se vrátit do Hradce Králové,“ uvedl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.