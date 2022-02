Brno - Hr. Králové 2:4 Hradec válí! Vyhrál osmý zápas v řadě a vede tabulku

Minuta Min. Tým Hráč Akce 16. Klíma 0 : 1 18. Ďaloga 1 : 1 19. Pilař 1 : 2 46. Perret 1 : 3 59. Holík 2 : 3 60. Smoleňák 2 : 4 Záznam online reportáže

Hokejisté Hradce Králové zvítězili v 57. kole extraligy v Brně 4:2 a připsali si na konto osmou výhru v řadě, které je vrátila do čela extraligové tabulky. Na prvním místě mají Východočeši dva body náskoku na Třinec a ještě zápas k dobru. Naopak Brno prohrálo počtvrté v řadě bez bodového zisku a propadlo se na 11. místo, kde má jen dvoubodový náskok na třinácté Karlovy Vary, jež jsou mimo postupové pozice do předkola play off.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Radost hokejistů Mountfieldu Hradec Králové.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Článek Fotogalerie +1 Domácí ve snaze napravit předchozí nezdary vstoupili do utkání maximálně koncentrovaně, přežili několik nebezpečných kombinací soupeře a pustili se do ofenzívy. Jenže brzdila je efektivita v koncovce, největší šanci měl v sedmé minutě po přihrávce Vincoura Mueller, Kiviaho však jeho střelu zlikvidoval. Útočná aktivita a dobrý pohyb přinesl Kometě i dvě přesilové hry, které zůstaly bez úspěchu. Brno pokračovalo v nátlakové hře i po první přestávce, příležitost otevřít skóre měli Ďaloga a Rákos, stav se ale změnil na opačné straně, kdy se po rychlém protiútoku a přesné střele do horního růžku prosadil Kelly Klíma. V hektickém závěru druhé třetiny nejprve vyrovnal slovenský bronzový olympionik Ďaloga střelou od modré čáry v přesilové hře, Východočechy pak vrátil do vedení další povedenou střelou od modré Pilař. Hned po pár sekundách třetí třetiny mohl navýšit vedení Východočechů Oksanen, nevyzrál však na Čiliaka. Brno muselo vrhnout síly do útoku, jenže zapomnělo na zadní vrátka, navíc ve vlastní početní výhodě. V ní ujel všem domácím hráčům Perret a blafákem suverénně zvýšil na 3:1. Hradec pokračoval v maximálně účinné hře, jež byla založená na pevné obraně a brejcích. Jihomoravané na to nemohli najít recept. Jiskřičku naděje vykřesal 77 sekund před koncem Holík kontaktním gólem, zaslouženou výhru Hradce pak pečetil Smoleňák gólem do prázdné branky. Hosté vyhráli s Brnem potřetí v sezoně. 57. kolo hokejové extraligy: HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) Branky a nahrávky: 38. Ďaloga (Kollár), 59. P. Holík (Mueller, Zaťovič) - 36. Kelly Klíma (Ščerbak, McCormack), 39. R. Pilař (Kelly Klíma), 46. Perret, 60. Smoleňák. Rozhodčí: Pešina, Šír - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3500 (omezený počet). Brno: Čiliak - Bartejs, Ďaloga, Tansey, Kučeřík, Fajmon, Gulaši, L. Doudera - Mueller, Krištof, Vincour - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - Šoustal, A. Zbořil, Kollár - Šik, Rákos, Dočekal. Trenér: Kalous. Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, R. Pilař, McCormack, Jank, Kalina - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Cingel. Trenér: T. Martinec. Kontinentální liga Konec! Dinamo Riga oznámilo odchod z KHL

