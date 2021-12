Hradec Králové dal ve svém předchozím duelu na ledě předposledního Kladna devět gólů. Tentokrát přijel na led ještě hůře tabulkově postaveného týmu, avšak začátek patřil spíše Beranům. Ti zkraje duelu přestáli bez potíží oslabení a sami mohli jít do vedení v deváté minutě, kdy po trestech Nedomlela a Blaina hráli téměř minutu a půl přesilovku pět na tři. Jenže ji nevyužili, což se velmi rychle otočilo proti nim.

Ne snad, že by Východočeši soupeře nějak drtivě přehrávali, ale kvalita v zakončení byla patrná. Nejdříve ve 12. minutě otevřel skóre nejlepší střelec a zároveň i nejproduktivnější hráč Mountfieldu Oksanen, jehož v přesilovce dobře našel Šalda.¨

O minutu a půl později to bylo už 2:0. Nejprve sice Lalancette zahrál puk v ofsajdovém postavení, rozhodčí však hru nepřerušil a vzápětí kanadský forvard propálil Kašíka. Do sirény se navíc hosté prosadili ještě jednou. Při vyloučení Fryšary přebral Kevin Klíma puk do jízdy a ranou z kruhu zvýšil již na rozdíl tří branek.